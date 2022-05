Jovem de 23 anos luta contra leucemia e precisa de doação de sangue e plaquetas

A vida de Rafaela Yamaoka Ibrahin, de 23 anos, mudou radicalmente há cerca de um mês. Diagnosticada com leucemia mieloide aguda, a jovem está internada em um hospital na capital paulista e precisa de doações de sangue e de plaquetas.

Rafaela morava com a família no Tamboré, em Santana de Parnaíba, e mudou-se para o litoral de São Paulo, onde vive com o namorado e a filha de apenas 10 meses. Há menos de um mês, começou a perceber o surgimento de hematomas na pele e a sentir um cansaço excessivo e decidiu procurar um médico para fazer alguns exames.

Ao Visão Oeste, a irmã de Rafaela, Vitória Yamaoka Ibrahin, disse que os resultados do hemograma estavam alterados, com taxas de hemoglobinas e plaquetas muito baixas. “Com isso, fui buscá-la no litoral e a levei para um hospital aqui em São Paulo, onde ela já ficou internada. Depois que a Rafa fez um exame da medula, recebemos o diagnóstico de leucemia mieloide aguda, que precisa de um tratamento muito rápido”, conta.

Vitória diz que o diagnóstico veio cedo, o que já é um fator positivo para a recuperação da irmã, que segue internada no Hospital Sepaco, na Vila Mariana. “Ela está reagindo bem ao tratamento, teve alguns efeitos colaterais, está sendo medicada, e já não sente mais os sintomas da doença. Ela está sentido muita saudade da filha porque não pode ficar tanto tempo com ela”, relata a irmã de Rafaela.

Lutando bravamente contra a doença, Rafaela precisa receber bolsas de sangue e plaquetas constantemente. O tipo sanguíneo dela é O positivo e as doações podem ser feitas em seu nome: Rafaela Yamaoka Ibrahin, diretamente no Banco de Sangue de São Paulo (Rua Tomás Carvalhal, 711, Paraíso), das 7h às 18h, todos os dias da semana (feriados também).

Os requisitos para ser um doador podem ser encontrados no site do Banco de Sangue. Outras informações podem ser consultadas por meio dos telefones (11) 97117-3886 ou (11) 3373-2000.

SERVIÇO

DOAÇÃO DE SANGUE PARA RAFAELA YAMAOKA IBRAHIN /

Tipo sanguíneo: O + /

Onde doar: Banco de Sangue de São Paulo (Rua tomás Carvalhal, 711, Paraíso), das 7h às 18h, todos os dias da semana (feriados também) /

Mais informações: (11) 97117-3886 ou (11) 3373-2000.