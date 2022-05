Estrada dos Romeiros, em Barueri, recebe gradis de proteção

A Secretaria de Mobilidade Urbana de Barueri (Semurb) está instalando cerca de 940 metros de gradis de proteção na Estrada dos Romeiros. As melhorias acontecem no trecho entre a Praça Rotary (próximo ao Hospitalis) e a rua Golfinho (na altura do Parque Municipal).

Os gradis têm a função de inibir travessias irregulares na via, forçando o pedestre a atravessar na faixa, conforme explica o diretor do Departamento de Engenharia de Tráfego da Semurb, Gilvan Souza Andrade.

“A gente teve um crescimento aqui na área de polo gerador de tráfego e aumentou a incidência de acidentes devido a pedestres atravessando em locais não apropriados. Dessa forma, optamos por instalar os gradis e induzir o pedestre a atravessar na faixa destinada a ele”, diz Andrade.

Feitos em metal, os gradis possuem fendas que permitem ampla visão de ambos os lados da estrada, mas têm uma altura (1,6 metro) que impede que as pessoas consigam pular com facilidade e realizar uma travessia arriscada, colocando a sua vida e a vida de outras pessoas em risco.

A instalação começou há cerca de dois meses e já avançou para mais da metade da extensão determinada. Andrade afirma que até o final de maio os gradis já estejam colocados em todo o trecho programado.