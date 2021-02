Jovens da periferia de Osasco ganham bolsas de estudo em Medicina

Oito osasquenses da periferia foram contemplados com bolsas de estudo do curso de Medicina da Universidade Nove de Julho (Uninove), no campus Osasco.

Oito osasquenses da periferia foram contemplados com bolsas de estudo do curso de Medicina da Universidade Nove de Julho (Uninove), no campus Osasco. Para homenageá-los, a Prefeitura entregou os seus primeiros jalecos médicos.

A futura estudante de medicina Joyce Cristina Araújo Silva, de 23 anos, recebeu o presente das mãos do prefeito Rogério Lins (Podemos), que foi até à casa dela, no Jardim Roberto, no sábado (30). “Hoje viemos fazer uma visita especial para a Joyce que será contemplada com uma bolsa de medicina totalmente gratuita para todos os anos de sua formação”, destacou Lins.

Representando os demais estudantes contemplados com as bolsas e muito emocionada, Joyce disse que a conquista é a realização de um sonho. “Estou há cinco anos tentando e estou sentindo uma alegria imensa por estar em minha cidade, onde eu nasci e cresci. Sempre sonhei em trabalhar e estudar aqui em Osasco”.

Além de Joyce, os outros sete osasquenses contemplados são Pamela Machado Polato, Jhonatan Pinhatar Cruz, Thais Borges Soares, Sabrina Santos Campeão de Sousa, Mirian Rodrigues da Silva, Thaina Fernanda Lima do Nascimento e Rosa Iria Iacone de Mattos Neta.

As bolsas integrais no curso de medicina são frutos de uma parceria entre a Prefeitura e a Uninove, que reserva 10% das vagas de cada turma e seleciona bolsistas moradores do município. Para concorrer a uma das bolsas é necessário ter estudado em escola pública ou ter sido bolsista integral em colégio particular. O desempenho do aluno na prova do Enem também é considerado na seleção.