Jovens de Osasco podem se inscrever na JUCO nesta segunda e terça

A Juventude Cívica de Osasco (JUCO) abre nesta segunda e terça-feira, dias 8 e 9 de agosto, as inscrições para formar a nova turma de aspirantes. As senhas serão entregues das 9h às 16h, na sede da entidade (rua Rubens do Amaral, 200, no Jardim Bela Vista).

É necessário comparecer com o RG. Já a seleção será realizada por meio de avaliação do histórico escolar. O curso oferecido pela JUCO está previsto para começar no dia 21 de setembro e tem duração de quatro meses.

Podem se inscrever jovens moradores e estudantes de Osasco, que estejam matriculados no ensino médio e tenham entre 15 anos e meio a 16 anos e meio (nascidos de outubro de 2005 a outubro de 2006).

