JUCO vai abrir inscrições para jovens de Osasco em agosto

A Juventude Cívica de Osasco (JUCO) vai abrir, nos dias 8 e 9 de agosto, as inscrições para formar a nova turma de aspirantes. A entrega das senhas será realizada das 9h às 16h, na sede da entidade (rua Rubens do Amaral, 200, no Jardim Bela Vista).

Oportunidades são voltadas aos jovens que moram na cidade e que estão matriculados no ensino médio, com idade entre 15 anos e meio e 16 anos e meio (nascidos entre fevereiro de 2006 e fevereiro de 2007).

Os interessados devem apresentar o RG no dia na inscrição. Já a seleção será feita por meio de avaliação do boletim escolar.

O início do curso está previsto para 21 de setembro e deve terminar em dezembro deste ano. Nesse período, os jovens receberão ensino gratuito de preparação profissional, oficina de informática, entre outras atividades.

Os alunos que concluírem o curso podem ainda serem indicados para realizar estágio em empresas parceiras da JUCO em Osasco e região.