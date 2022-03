Ladrão rende funcionário de adega e rouba até dinheiro escondido no micro-ondas em Carapicuíba

Um indivíduo rendeu o funcionário de uma adega, na Vila Menck, em Carapicuíba, roubou bebidas e até o dinheiro que estava escondido no micro-ondas. Uma reportagem exibida na manhã desta quinta-feira (3), no “Balanço Geral”, da Record TV, mostrou a ação rápida do criminoso.

O crime aconteceu por volta das 10h47 do dia 25 de fevereiro. Nem mesmo as câmeras de monitoramento da adega intimidaram o suspeito, que entrou no estabelecimento e rapidamente anunciou o assalto. Ele estava com jaqueta de frio e touca.

Nas imagens, ele aparece rendendo o funcionário. “Ele veio direto onde estava o dinheiro. Ele já sabia onde estava tudo, onde estava o dinheiro, onde estavam as garrafas de bebida. Bastante dinheiro ele levou. Ele falava que eu seu falasse alguma coisa ele iria me matar, que se eu olhasse para a cara dele, ele ia me matar”, contou a vítima, na reportagem.

Sem se contentar com o dinheiro que havia no caixa, o criminoso não poupou nem o valor que estava escondido no micro-ondas, que fica no estoque do comércio. Após o crime, o bandido conseguiu fugir.

O prejuízo, segundo o funcionário, foi entre R$ 2 mil e R$ 3 mil. “A qualquer momento a gente sabe que ele pode voltar. Aí eu fico com medo, uma insegurança de trabalhar aqui. Depois disso, foi só susto”, relatou.