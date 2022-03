Barueri abre processo seletivo para programa de residência médica

A Prefeitura de Barueri abriu as inscrições para o processo seletivo que visa preencher 12 vagas em seu programa de residência médica. Há oportunidades nas áreas de clínica médica e pediatria.

publicidade

A residência médica é uma modalidade de ensino superior, na forma de especialização, que estudante de medicina cumpre após o período de graduação.

O processo de seleção para admissão dos residentes é aberto apenas aos estudantes graduados em medicina em cursos reconhecidos e autorizados pelo Ministério da Educação (MEC). Ou que estejam habilitados ao exercício da medicina conforme os casos previstos pela legislação.

publicidade

A Secretaria de Saúde de Barueri formou uma comissão especial para o processo seletivo simplificado de residência médica. O objetivo do programa é estimular a formação de estudantes e professores com alta qualificação técnica, permitir o desenvolvimento de atividades acadêmicas, sensibilizar e preparar os profissionais para o enfrentamento do cotidiano da área, bem como fortalecer as redes de atenção em saúde da cidade.

Inscrições no processo seletivo da Prefeitura de Barueri:

As inscrições vão até o dia 7 de março, segunda-feira, e devem ser feitas neste link. A seleção será feita por meio de prova objetiva. O resultado do processo seletivo do programa de residência de Barueri será publicado no Jornal oficial da cidade, dia 16 de março. O edital completo pode ser acessado aqui.

publicidade

ONDE ESTÁ MARCOS?// Morador de Cotia que sofre de depressão está desaparecido