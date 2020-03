Leia o decreto que determina o fechamento de lojas em Osasco a partir deste sábado (21)

O decreto do prefeito Rogério Lins que determina o fechamento do comércio que não seja voltado a itens de primeira necessidade em Osasco entre este sábado (21) e o dia 5 de abril foi publicado na tarde desta sexta-feira (20) na Imprensa Oficial do Município (Iomo). A medida visa evitar a disseminação do novo coronavírus (covid-19).

O decreto 12.398/2020 suspende o atendimento presencial ao público em estabelecimentos comerciais e o funcionamento de casas noturnas e outras voltados à realização de festas eventos ou recepções. Clique aqui e leia o decreto na íntegra.

“Hoje a gente está fazendo um decreto que vai suspender totalmente a atividade comercial que não seja essencial na nossa cidade no mínimo até 5 de abril, podendo ser prorrogado”, declarou o prefeito Rogério Lins. “Precisamos preservar a vida das pessoas e todas as medidas têm que ser tomadas”.

Liberados

Ficam permitidos de funcionar em meio à crise da pandemia do novo coronavírus (covid-19), os seguintes estabelecimentos: farmácias; supermercados, feiras livres, açougues, peixarias, hortifrutigranjeiros, quitandas e centros de abastecimento de alimentos; lojas de conveniência; lojas de venda de alimentação para animais; distribuidores de gás; lojas de venda de água mineral; padarias; restaurantes e lanchonetes; postos de combustível; e oficinas mecânicas.

Estes estabelecimentos, no entanto, deverão adotar uma série de regras de prevenção com foco nos funcionários e clientes, como a disponibilização de álcool em gel.

A Prefeitura também passou a utilizar carros de som pelos bairros pedindo que as pessoas fiquem em casa.

