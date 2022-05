Linha que liga Jardim do Líbano ao Shopping Tamboré é reativada

A Prefeitura de Barueri e a Benfica Transporte e Turismo (BBTT) reativam a partir dessa segunda-feira (16), a linha de ônibus 245BI1 – Jardim do Líbano/Shopping Tamboré. A linha atende os mordores Jardim do Líbano, Parque Viana e Jardim Maria Helena.

O itinerário havia sido interrompido no primeiro semestre de 2020 em decorrência da pandemia de Covid-19.

Veja abaixo o itinerário:

Sentido Tamboré – Sai do terminal de ônibus do Jardim do Líbano e vai pela rua Goiânia, rua Boa Vista, rua Belém, Estrada das Pitas, rua Carnaúba, rua Pereira, Estrada dos Pinheiros, rua Seringueira, rua Jequitibá e terminal rodoviário do Parque Viana. Na sequência, segue o itinerário igual ao da Linha T245, passando pela avenida Aruanã, até chegar à avenida Piracema nº 883 (ao lado da Telhanorte), no bairro Tamboré.

Sentido Jardim do Líbano – Retorna pela avenida Piracema, nº 996, ao lado do Posto Shell, avenida Aruanã e segue o itinerário igual ao da Linha T245. Continua ainda pela Estrada dos Pinheiros, terminal rodoviário do Parque Viana, rua Pereira, rua Carnaúba, Estrada das Pitas, rua Belém, rua Boa Vista, rua Goiânia até o ponto final no terminal do Jardim do Líbano.

PARTIDAS EM DIAS ÚTEIS

Jardim do Líbano – Às 5h20, 5h51, 6h17, 6h31, 7h26 e 7h47.

Shopping Tamboré – Às 15h41, 16h23, 16h51, 17h20, 17h50 e 18h29.