Linhas da EMTU terão horários diferenciados durante o Carnaval em Osasco, Barueri e região

A operação das linhas intermunicipais da EMTU, que atendem as cidades de Osasco, Barueri, Carapicuíba e região, será alterada durante o período das festividades de Carnaval. Quem precisa utilizar esse meio de transporte público para se locomover deve estar atento:

Na segunda-feira (20), os ônibus vão operar com a tabela horária de sábado. Na terça-feira (21), o serviço será com base na programação de domingo.

Já na quarta-feira de cinzas (22), a programação durante a manhã seguirá a tabela horária de domingo. E a partir do meio-dia, as linhas contarão com reforço de frota.

Toda a operação será acompanhada pela fiscalização para eventuais ajustes em caso de necessidade, de acordo com a empresa. Os horários e itinerários podem ser consultados no site da EMTU.