Lojas Americanas abre vagas de estágio

A Lojas Americanas está com inscrições abertas para seu Programa de Estágio em Loja 2019. Com o programa, a companhia busca formar o estudante para se tornar um futuro líder, assumindo a gestão de uma de suas lojas ao fim do período de estágio.

Podem se candidatar alunos dos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Economia, Engenharias, Marketing e Publicidade e Propaganda com previsão de formatura de dezembro de 2019 a julho de 2020 e que possuam disponibilidade para estagiar por 30 horas semanais.

Durante o estágio, que tem duração de até um ano, os estudantes serão desafiados constantemente e terão um intenso programa de desenvolvimento, que inclui uma imersão por todas as áreas da loja, para desenvolverem habilidades de gestão, interação com as rotinas do varejo e trabalho em equipe.

Para encarar este desafio, a companhia busca universitários que pensem grande, tenham ‘atitude de dono do negócio’, foco em resultados e identificação com a cultura de empreendedorismo da Lojas Americanas.

O processo seletivo para esta edição é predominantemente online. Os estudantes passarão pelas etapas de inscrição online, triagem curricular, vídeo entrevista, teste de perfil, entrevista com área de Gente e Gestão e, por fim, uma entrevista presencial com os futuros gestores.

As oportunidades são para capitais e cidades do interior de São Paulo e outros estados, como Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Paraíba, Pernambuco e Rio de Janeiro, entre outros.

Os selecionados terão a possibilidade de atuar em uma loja próxima à sua residência ou faculdade e contarão com salário compatível com o mercado e benefícios como seguro de vida, auxílio-alimentação, auxílio-transporte, além de descontos em cursos de instituições parceiras e compras em qualquer unidade da Lojas Americanas e nos sites Americanas.com, Submarino e Shoptime.

As inscrições para o Programa de Estágio em Loja podem ser feitas no site talentos.lasa.com.br/estagioloja até o dia 31 de agosto.