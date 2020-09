Madero destina faturamento desta quarta-feira (16) para instituição que atende crianças em Barueri

O novo Madero Steak House Amazônia, que fica em Alphaville, Barueri, acaba de abrir as portas. Para celebrar este, que é o 200° restaurante da rede do chefe Junior Durski, a unidade vai destinar todo o faturamento desta quarta-feira (16) à Associação para a Proteção das Crianças e Adolescentes (Cepac), que fica no município.

A instituição que será contemplada com a doação foi fundada há 27 anos, no bairro Parque Imperial, onde desenvolve um trabalho social voltado para as famílias. A Cepac foi a primeira instituição de Barueri a ter o registro no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. O serviço de acolhimento institucional teve início com foca na defesa e proteção de crianças e adolescentes vítimas de exploração ou que sofriam com a falta de recursos.

Com o passar dos anos, a associação passou a oferecer cursos e oficinas para a comunidade, atuando contra a violação de direitos das crianças e adolescentes e fortalecendo os vínculos afetivos. Além disso, a Cepac realiza o programa Aprendiz Cidadão, que ajuda aos que são atendidos pela entidade a ingressar no mercado de trabalho, entre outros serviços sociais.

A sede da Cepac está localizada na rua Martim Afonso de Souza, 72, no Parque Imperial, ao lado de um dos centros comerciais e empresariais de Alphaville, e está aberta para quem tiver o interesse de conhecer o espaço e os trabalhos desenvolvidos.

No local são atendidas crianças e adolescentes entre 10 e 18 anos incompletos, que participam dos serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Outros dois serviços oferecidos pela instituição – Acolhimento Institucional e Residência Inclusiva – estão localizados no bairro Nova Aldeia, também em Barueri.