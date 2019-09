Maior e mais refinado, Novo Onix traz novas tecnologias

Maior e mais refinado, o Novo Onix, da Chevrolet, traz novas tecnologias para a categoria. A começar pelo Wi-Fi nativo com sinal até 12 vezes mais estável. Sua conexão à internet de alta velocidade permite ainda atualizar sistemas do veículo de forma remota, igual já acontece com smartphones. Um novo aplicativo permite ao motorista consultar desde informações do computador de bordo até iniciar a climatização da cabine à distância.

Motor turbo, assistente de estacionamento semiautônomo, acionamento da ignição por botão, sensor de ponto cego e nova geração do multimídia MyLink são outras novidades disponíveis para o Novo Onix e para o Novo Onix Plus, como passa a ser chamado o sedã.

Já airbags frontais, laterais e de cortina, controle eletrônico de estabilidade, assistente de partida em rampa e limitador de velocidade passam a complementar a lista de itens de série. Estreiam junto dois motores de nova geração da família Ecotec, incluindo uma inédita opção turbo – a mais econômica da categoria.

“Mais uma vez, o Onix vai subir a barra do seu segmento. Tecnologias até então impensáveis para a categoria, como Wi-Fi, assistente de estacionamento e seis airbags, agora estão disponíveis no Novo Onix. E o melhor: pelo mesmo preço”, diz Carlos Zarlenga, presidente da GM América do Sul.

O Novo Onix Plus chega a partir de setembro, enquanto as entregas do hatch se iniciam em novembro. Ambos contam com as opções de acabamento Onix, LT, LTZ e a inédita Premier, sinônimo de máxima sofisticação na gama Chevrolet. Seu caráter aspiracional agrega valor à marca atraindo um perfil de consumidor complementar.

Na pista, o Novo Onix caracteriza-se pelo o melhor balanço entre economia de combustível, performance e prazer ao dirigir numa proporção jamais alcançada em sua categoria. Isso se traduz em melhor comportamento dinâmico, conforto e segurança.

A concepção do Novo Onix envolveu um time global multidisciplinar de especialistas que agregou inteligência ao projeto e contou com as mais avançadas ferramentas de desenvolvimento da General Motors no Brasil e no mundo.

Pesquisas e clínicas com clientes tiveram papel fundamental para aperfeiçoar o projeto. O resultado foi um veículo inovador em sua plenitude – do conceito ao processo fabril. Isso permitiu que a Chevrolet criasse um veículo que antecipasse tendências, fosse superior nos aspectos mais relevantes para o consumidor e ainda continuasse mais acessível que concorrentes.

Visual esportivo e sofisticado

O Novo Onix traz design completamente inédito e alinhado com a nova linguagem estética dos veículos globais da Chevrolet. É caracterizado por proporções marcantes e linhas atléticas que criam um visual contemporâneo, refinado e ao mesmo tempo dinâmico para a carroceria.

Tanto o hatch quanto o sedã carregam consigo o DNA que permeou o design do Novo Onix, marcado pelo caráter esportivo e dinâmico ao mesmo tempo. Mas da coluna central para trás, cada um ganha personalidade própria, inclusive com dimensões distintas.

É perceptível que as medidas do Novo Onix estão maiores, principalmente na largura, distância entre-eixos e comprimento. No caso do sedã, esse incremento foi de 41 mm, 72 mm e 194 mm, respectivamente. Mas a impressão é que o modelo ficou bem mais comprido que seus 4.476 mm e mais largo que seus 1.746 mm.

Na frente, aliás, destaca-se a nova grade ao estilo Dual-Port da Chevrolet, com a parte de baixo maior para otimizar a refrigeração do motor. A parte de cima, mais estreita, acompanha o contorno do conjunto óptico com a gravata dourada ao centro.

Na versão Premier os faróis contam com projetores para ressaltar o caráter premium do novo modelo topo de linha. Já as luzes de condução diurnas em “L” contornam a base do para-choque. O LED cria um belo efeito e ajuda a proporcionar uma aparência mais tecnológica.

O para-choque traz elementos aerodinâmicos esculpidos na parte inferior, enquanto o capô é marcado por vincos que seguem pelo teto e se estendem até a tampa traseira. Os vincos também foram pensados para dar rigidez extra às chapas de metal.

Já o ângulo de inclinação do capô do Novo Onix garante maior proteção a pedestres em caso de impacto e contribui para reduz a resistência e o ruído do vento em altas velocidades.

Na lateral, as linhas que integram todo o veículo destacam o aspecto de horizontalidade, enquanto as esculturas da carroceria realçam o dinamismo do carro até mesmo quando está parado. O friso cromado destaca a linha de cintura elevada e ao mesmo tempo agrega sofisticação à versão Premier, que traz rodas de 16 polegadas com desenho exclusivo.

Em relação a parte traseira, o Onix Plus diferencia-se pelas lanternas bipartidas que se estendem até a tampa do porta malas. “As lentes contam com detalhes 3D que dão um toque de primazia. Notem que um traço luminoso em LED cria um efeito especial que chamamos na Chevrolet de assinatura luminosa”, explica Dagoberto Tribia, chefe de design do Novo Onix.

O novo formato da carroceria trouxe avanços adicionais, entre eles o melhor aproveitamento do compartimento de bagagem. As dobradiças foram deslocadas para as extremidades da tampa, permitindo a acomodação de objetos mais largos.

O hatch conta propositalmente com uma silhueta mais dinâmica. A porta traseira tem contorno exclusivo, a coluna “C” é mais larga, e o aerofólio, integrado. Atrás, as lanternas têm formato único e a assinatura luminosa em LED traz outro tema.

O para-choque caracteriza-se pelo desenho integrado com refletores verticalizados nas laterais. Outro elemento marcante é a moldura escura na parte inferior, onde fica a placa do veículo. Ela agrega harmonização ao conjunto.

Mais conforto

O novo Onix chega oferecendo mais conforto para todos os ocupantes. Nota-se um cuidado na execução de cada elemento. Desde as texturas do painel de instrumentos, passando pela bela cobertura tipo 3D dos alto-falantes até a moldura estilizada do console central.

O volante tem desenho inédito, melhor empunhadura, regulagem de altura e de profundidade e tecla para limitar eletrônicamente a velocidade – útil para evitar multas.

Logo atrás do volante está o quadro de instrumentos com velocímetro e conta-giros de fácil leitura. Ressaltam as molduras cromada e os ponteiros iluminados por LED. Ao centro fica o computador de bordo com tela de TFT.

Outro destaque é o sistema multimídia MyLink de nova geração. Do tipo flutuante, ele otimiza a visualização da tela e permite fácil acesso aos sistemas, entre eles o do ar-condicionado digital com função de recirculação automática no Premier.

Os bancos dianteiros com encosto inteiriço reforçam o ar tecnológico da cabine e estão disponíveis para todas versões. No modelo topo de linha o cliente pode escolher entre duas composições de acabamentos premium para o interior: preto com cinza ou preto com caramelo.

Os passageiros traseiros ganham igualmente atenção especial. As dimensões foram ampliadas, e o banco, redesenhado para melhor acomodação da cabeça, quadril e ombros. Só para os joelhos são mais 36 mm de espaço. Foi possível até instalar duas tomadas USB no dorso do console central e ampliar os porta-objetos.

O Novo Onix chega com um conceito inovador de acessórios originais. Todos foram desenvolvidos juntos com o veículo para que fossem realmente uma extensão do produto. Neste conceito, os acessórios podem ser adquiridos individualmente ou em pacotes que complementam a estratégia de versões.

Entre outros pacotes têm o Kit Elegance, com peças cromadas que deixam o carro com uma aparência ainda mais sofisticada; o Kit Sport, com spoilers dianteiros, traseiros e laterais, além de aerofólio e rodas escurecidas; além do Kit Adventure, com itens como protetores de para-choque, rack de teto e rodas diferenciadas.

Conceito de carro inteligente

Cada vez mais aparelhos eletrônicos são capazes de se conectarem entre si e com seus usuários para compartilhar informações, facilitando o dia a dia das pessoas. O Novo Onix foi totalmente projetado dentro do conceito de carro inteligente.

O Novo Onix é capaz de identificar seu motorista pela presença da chave eletrônica e permitir o destravamento da porta e o acionamento da ignição por botão. Antes mesmo de embarcar, é possível iniciar a climatização da cabine pelo aplicativo.

Já a bordo, o Wi-Fi do carro se conecta automaticamente ao smartphone do usuário, que pode indicar o melhor caminho. E se uma atualização estiver disponível para determinados módulos eletrônicos do carro, nem é preciso ir à concessionária, pois a operação é feita remotamente via internet.

Já o sensor crepuscular entende que a luminosidade está baixa e liga os faróis. Em caso de acidente mais grave, o carro pode avisar uma central 24h com sua posição para envio de resgate.

Precisa de ajuda para estacionar? Basta apertar um botão para iniciar o auxílio, que usará os sensores ultrassônicos para calcular a manobra; a câmera de ré projeta o panorama traseiro, e o volante esterça sozinho. O carregador de celular por indução (sem fio) é outra tecnologia ofertada para o Novo Onix.

Até então, este conjunto era exclusividade de veículos de preço muito superior. “Tecnologias inteligentes se incorporaram à vida das pessoas de tal maneira que já se transformaram num hábito. O consumidor espera este mesmo nível de comodidade nos automóveis, independentemente de sua categoria. O Novo Onix dá um passo além no sentido de facilitar a vida do usuário, pois foi projetado dentro do conceito de carro inteligente”, explica Rodrigo Fioco, diretor de Marketing de Produto da GM.

Conectividade nível 4

O Onix sempre foi pioneiro em relação a conectividade em seu segmento. Foi o primeiro a ter multimídia (MyLink), popularizou os sistemas de projeção Android Auto e Apple Carplay, e até hoje é o único a oferecer sistema de telemática avançada (OnStar), que permite, entre outras funções, comandar funções do veículo pelo app.

A partir de então, o Onix passa a ser o primeiro em sua categoria a oferecer Wi-Fi embarcado a bordo. Com isso, o usuário não precisa usar o plano de dados pessoal para acessar a internet.

No caso Onix, o sistema de internet de alta velocidade é nativo. Ou seja, faz parte da arquitetura eletrônica do veículo, permitindo atualizações remotas como já acontece com smartphones.

Outra vantagem é que a antena amplificada do veículo proporciona intensidade de sinal até 12 vezes superior em deslocamentos, além do máximo nível de segurança cibernética proporcionado por um sistema genuinamente integrado ao veículo.

“Numa época em que as pessoas necessitam estar cada vez mais conectadas, o Wi-Fi muda completamente a experiência do usuário com o automóvel”, diz Rosana Herbst, diretora de Serviços Conectados da GM.

Enquanto a concorrência atinge o nível dois de conectividade, o Novo Onix inaugura, com o Wi-Fi, o nível 4 – o mais avançado disponível no mercado.

O Wi-Fi da Chevrolet é uma parceria exclusiva com a Claro. Além dos 3 GB ou três meses de cortesia para experimentação, o cliente poderá adquirir futuramente planos de dados adicionais de 2 GB até 20 GB/mês.

Outra novidade que estreia com o Novo Onix é o myChevrolet App. Ele permite maior interação entre o usuário e o veículo. Pelo aplicativo é possível consultar informações do computador de bordo, entre elas o nível de combustível, a vida útil do óleo, o hodômetro e a pressão individualizada dos pneus. Dá para consultar até se há informações de recall.

Pelo myChevrolet App o usuário tem acesso a diversas funcionalidades, como a que proporciona relatórios por viagem, por dia, semana ou mês quanto a forma de condução para quem deseja se aprimorar ao volante e dirigir de forma mais eficiente. Funções do veículo também podem ser comandados por smart watch. Esta tecnologia está disponível para o Novo Onix equipado com o sistema OnStar.

Alertas e diagnósticos do veículo, notificações de manutenção para a concessionaria e relatórios de condução inteligente são gratuitos durante os 10 primeiros anos de uso do veículo, caso o cliente assim queira. Há ainda um pacote do OnStar com diversos serviços complementares, como:

– auxílio para resgate em caso de acidente

– assistência para troca de pneus, veículo emergencial e reboque do Road Service

– auxílio na recuperação veicular em caso de roubo e furto

– serviços de emergências

– comandos remotos

Em relação a nova geração do multimídia MyLink, vale destacar que ele está mais responsivo aos comandos, traz maior velocidade de processamento, novo layout, resolução gráfica superior, possibilidade de customização e novas telas, entre elas a que permite exibir informações do sistema de áudio e do telefone ao mesmo tempo.

Outra novidade é a possibilidade de pareamento simultâneo de até dois celulares por Bluetooth. O multimídia é compatível com os sistemas Android Auto e Apple CarPay para projeção de aplicativos, incluindo os principais de trânsito online e os de troca de mensagens, como o Whatsapp. Para evitar distrações, há comando por voz.

Segurança

Mais do que forma e conteúdo, o Novo Onix evolui em aspectos que não estão aparentes aos olhos do consumidor, mas são importantes. Por isso, desde as versões de entrada, o carro vem equipado com um abrangente pacote de segurança.

Airbags frontais, laterais e de cortina; controle eletrônico de estabilidade e de tração; assistente de partida em rampa; sistema de monitoramento da pressão dos pneus; sistemas Isofix e Top Tether para ancoramento de cadeirinhas infantis e alerta de não afivelamento dos cintos incrementam a lista de itens de série.

A estrutura do novo Onix também foi reforçada e agora usa 17% mais de aços de alta resistência. Vários componentes estruturais foram otimizados para entregar melhor eficiência. Um dos focos foi a eliminação de peso. Com a nova suspensão, foram eliminados 6kg; do novo sistema de propulsão, mais 15kg. Já o novo eixo traseiro ficou 4 vezes mais rígido – esta peça reflete também em melhor dirigibilidade.

Melhorias paralelas que chegam com esta geração do Chevrolet são os discos de freios dianteiros redimensionados, os rolamentos de rodas de terceira geração semelhantes aos do Cruze e os reforços no conjunto de isolamento acústico.

O motor turbo mais econômico do país

Design atrativo com amplo espaço interno, tecnologias inovadoras de conectividade, comodidade e segurança além de motor econômico são os quesitos mais valorizados pelos clientes de carros compactos.

Para elevar o patamar tecnológico do Onix sem mexer na relação custo-benefício foi estabelecido um programa de escala para diluir os custos de engenharia, manufatura e desenvolvimento de fornecedores. Isso foi viabilizado graças ao desenvolvido global. As especificações do produto, no entanto, foram customizadas para cada mercado.

Tanto que o Novo Onix no Brasil possui características mecânicas exclusivas para oferecer a melhor relação entre performance, eficiência energética e baixo custo de manutenção para o nosso tipo de combustível.

A segunda geração do Onix chega como um motor inteiramente novo, de três cilindros, da família Ecotec. Chega em duas configurações: 1.0 aspirado (até 82 cv/10,6 kgfm) e 1.0 com turbo (até 116 cv/16,8 kgfm).

O motor Ecotec 1.0 Flex Turbo da Chevrolet conta com as mais modernas tecnologias disponíveis, como bloco de alumínio, cabeçote com duplo comando variável de válvulas, coletor de escape integrado, bomba de óleo de duplo estágio de pressão variável, além de diversos conceitos inovadores ou até mesmo inéditos na categoria.

– O volante do motor possui um sistema de dupla massa suspensa que absorve de forma mais eficiente as vibrações provenientes do motor para a transmissão;

– Correia dentada imersa em óleo de funcionamento mais silencioso que o sistema de correntes usado pela concorrência e igualmente livre de manutenção até 240 mil km;

– Optimização do virabrequim para que os pistões fiquem deslocados do centro dos cilindros para menor atrito da movimentação dos pistões.

Outro dos segredos da performance deste propulsor está no sistema avançado de gerenciamento eletrônico, que potencializa os resultados tanto na configuração manual como na automática, ambas de seis marchas.

O Novo Onix Plus 1.0 Turbo Flex acelera de 0 a 100 km/h em até 9,7 segundos – número melhores aos que do Cobalt 1.8, por exemplo.

“Com o avanço principalmente da eletrônica, não dá para comparar carros mais modernos apenas pela ficha técnica, assim como não é possível comparar duas orquestras só pelos instrumentos. Para ambos é a afinação dos equipamentos e a harmonização do conjunto que importam”, compara Dalício Guiguer, diretor de Programas da GM.

Várias destas tecnologias também contribuem para o menor consumo de combustível e posicionam o novo Onix Plus como o modelo turbo mais econômico do mercado, de acordo com dados do Inmetro.

Com gasolina no tanque, o Novo Onix Plus com transmissão manual roda, em média, 17 km/l na estrada e 13,7 km/l na cidade. Os números com etanol são 12,2 km/l e 9,6 km/l, respectivamente. O modelo automático também é referência em economia.

Este novo conjunto mecânico foi projetado para ter maior durabilidade. Para isso, foram desenvolvidas diferentes soluções, como um tipo de injeção eletrônica com bicos aquecidos menos vulnerável a oscilações de qualidade do combustível.

A maior durabilidade reflete no menor custos das revisões fixas. Até 60 mil quilômetros, por exemplo, o valor está 8% menor em comparação com o modelo antecessor, enquanto que o tempo necessário para mão de obra caiu na ordem dos 16%. Além disso, o intervalo das revisões subiu de 5 mil para 10 mil quilômetros.

Refinamento dinâmico

O trabalho de dinâmica veicular do Novo Onix começou na fase de definição da arquitetura do veículo, caracterizada pela maior rigidez de carroceria, possibilitando uma maior versatilidade de calibração da suspensão com maior foco em conforto e mantendo o melhor compromisso entre dirigibilidade, estabilidade e prazer ao dirigir.

“O novo Onix alcança aqui um patamar de refinamento dinâmico que extrapola os níveis até então conhecidos na categoria. Ao todo foram percorridos na região mais de 860 mil quilômetros em testes, o equivalente a uma viagem de ida e volta à Lua”, contabiliza Fabiola Rogano, vice-presidente de engenharia da GM.

O desenvolvimento da calibração do Novo Onix foi realizado no Campo de Provas da GM em Indaiatuba (SP).