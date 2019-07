Mais de 1,1 milhão de veículos devem passar pelo trecho Oeste do Rodoanel no feriadão

Mais de 1,1 milhão de veículos devem passar pelo trecho Oeste do...

A CCR RodoAnel estima que cerca de 1,1 milhão veículos utilizem o Trecho Oeste do Rodoanel entre a 0h da próxima sexta-feira, 5, e 24h do domingo, 9, período que concentra a movimentação do feriado da Revolução Constitucionalista, na terça-feira, 9 de julho.

A CCR RodoAnel prevê que o maior movimento esteja concentrado na saída do feriado na sexta-feira, entre 15h e 20h, na pista externa (sentido Régis Bittencourt/Litoral), na região da rodovia Castello Branco.

Nos outros dias, a expectativa é de tráfego normal, inclusive na volta do feriado.

Durante todo o feriado, a ARTESP e Polícia Militar Rodoviária reforçam as ações de fiscalização nas rodovias, inclusive por meio das 41 câmeras ligadas ao Centro de Controle Operacional (CCO) da Concessionária.