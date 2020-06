Mais de 20 ruas de Itapevi vão receber asfalto

A Prefeitura de Itapevi vai pavimentar mais de 20 ruas da cidade. As obras começaram no mês de março e devem continuar por mais três meses, com a pavimentação de aproximadamente 12 quilômetros de vias.

As melhorias vão atender as ruas dos bairros Monte Serrat, Amador Bueno, Ambuitá, Jardim São Benedito, Jardim Rosemary, Jardim Nova Itapevi, Cidade Saúde, Parque Suburbano, Cohab – Setor A e Jardim Ruth.

Dentre as vias já asfaltadas estão a Estrada da Cruz Grande, no bairro Monte Serrat, todas as ruas do bairro São Benedito e as Estradas do Aguirre, Lagoa da Mangueira, das Jaqueiras, do Cipó e José Augusto Carmaneiro, todas na região do Amador Bueno.

A pavimentação, com a instalação de calçadas, atendem às necessidades de mobilidade urbana, ampliação de infraestrutura urbana e acessibilidade aos munícipes de Itapevi.