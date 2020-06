Prefeitura de Osasco reforma UBSs do Bela Vista e Jardim Roberto

A Prefeitura de Osasco iniciou, nesta semana, a reforma e ampliação das Unidades Básicas de Saúde Santa Maria Goretti, no Jardim Bela Vista e Luciano Rodrigues Costa, no Jardim Roberto.

A reforma vai contemplar a recepção, os consultórios de clínico geral, odontologia, ginecologia, farmácia, sala de coleta de exames e inalação, almoxarifado, banheiros e corredores. Além da readequação das áreas externas, também será realizada a manutenção da parte elétrica e hidráulica.

O prefeito da cidade, Rogério Lins, visitou as obras na quarta-feira (24). “Nós temos profissionais maravilhosos, mas é importante que, aliado a isso, tenhamos uma boa infraestrutura para atender bem a população”, disse Lins.

A revitalização das duas unidades básicas de saúde será realizada pela Uninove, que tem alunos do curso de medicina que fazem estágio na rede pública de saúde de Osasco. De acordo com a administração municipal, as UBSs devem ser reabertas no fim do segundo semestre.

Durante o período de obras, o atendimento da UBS Santa Maria Goretti foi transferido para a UBS da Vila Yara, na rua Anselmo Pedro de Medeiros, 77, na Vila Campesina. Já o atendimento da UBS Luciano Rodrigues será no Centro de Inclusão Digital, que fica na rua Antônio Russo, 631, no Jardim Roberto.