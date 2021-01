Mais de 300 profissionais de Carapicuíba passam por treinamento para vacinação contra a covid-19

A Prefeitura de Carapicuíba deu início ao treinamento dos profissionais de saúde para a campanha de vacinação contra a covid-19 no município. Mais de 300 servidores estão recebendo o preparo para a aplicação da vacina.

A cidade contará ainda com mais 100 novos profissionais, que vão reforçar o time da imunização, e também serão capacitados. Para a realização dos treinamentos, a Secretaria de Saúde do município conta com o Núcleo de Educação Permanente (NEP).

“Desde o início da pandemia, o NEP tem atuado na capacitação dos nossos profissionais para melhor atender a população. São ações necessárias para que a vacinação ocorra da melhor forma possível”, declara o secretário da pasta, Diogo Fernandes.

Segundo o prefeito Marcos Neves (PSDB), o Plano Municipal de Imunização já foi concluído. Os insumos e EPIs também já foram comprados. “Agora, temos esperança e a realidade da vacinação. Carapicuíba está preparada para iniciar a campanha de vacinação contra a covid-19”.