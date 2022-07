Mania de Churrasco! chega ao Osasco Plaza Shopping

A rede Mania de Churrasco! acaba de inaugurar um restaurante no Osasco Plaza Shopping. Marca oferece cortes de carnes nobres temperados com sal grosso e preparados no fogo, ambiente descontraído e diversão para as crianças.

No menu do Mania de Churrasco! os clientes encontram Picanha Nobre, Bife de Chorizo, Short-Rib, Ancho Black, Bife do Vazio e outros cortes. Também podem degustar hambúrguer e porções de pão de alho e de linguiça de pernil.

O novo restaurante tem ambiente amplo, bem iluminado, decoração especial e exclusiva e 129 lugares para receber todos os clientes que não dispensam um churrasco suculento. Além disso, as crianças podem aproveitar para curtir o brinquedão em formato de labirinto que tem cerca de 10 metros.

O novo restaurante conta ainda com um bar equipado com produtos exclusivos para preparar os melhores drinks e coquetéis. Todas as bebidas são servidas com um toque especial de frutas frescas.

Na região, além do Mania de Churrasco! aberto no Osasco Plaza Shopping, a rede possui outros dois restaurantes na cidade (no SuperShopping Osasco e Shopping União); e três em Barueri (Parque Shopping Barueri, Shopping Tamboré e Iguatemi Alphaville).

SERVIÇO

Mania de Churrasco! Osasco Plaza Shopping

Endereço: Rua Ten. Avelar Píres de Azevedo, 81 – Centro de Osasco / Piso Térreo

Delivery: iFood