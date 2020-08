Mapfre pede desculpas a vizinhos por barulho de alarme quebrado em Osasco

Pelo Twitter, um osasquense conseguiu chamar a atenção da seguradora Mapfre Brasil, uma das maiores do país, e acabar com um transtorno que incomodava a ele e os vizinhos: o barulho do alarme da sucursal Osasco da empresa, na região da Vila Yara, que disparava frequentemente durante a madrugada.

No dia 26 de julho, o internauta P. de Castro, marcou a Mapfre no Twitter e reclamou, com letrais maiúsculas: “DIA SIM, DIA NÃO, O ALARME DA UNIDADE DA SUCURSAL DE VOCÊS, NA AV. AUTONOMISTAS 701, EM OSASCO, DISPARA DURANTE A MADRUGADA POR UM BOM TEMPO. VÊ SE DA UM JEITO, TEM GENTE QUERENDO DORMIR”.

E a resposta da empresa veio na manhã desta segunda-feira (3): “Boas notícias! O alarme já foi reparado e queremos te agradecer, pois sem a sua ajuda, não teríamos detectado essa falha. Aproveitando a oportunidade, pedimos desculpas a você e todos os nossos vizinhos da Sucursal Osasco, pelo incomodo causado”. O osasquense agradeceu: “legal, obrigado”.

Publicidade