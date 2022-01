Matheus Ceará traz novo show de stand up a Osasco

O humorista Matheus Ceará apresenta seu novo stand up comedy “De volta as origens: Vocês Pedem Eu Conto”, no dia 22 de janeiro, em Osasco. Atração acontece no Teatro Aspro, na Vila dos Remédios, às 21h.

Em “Vocês Pedem Eu Conto”, Matheus Ceará traz o público para dentro do show e abre à plateia a possibilidade de sugerir temas de suas piadas preferidas. Atração promete criar um interação com o público, algo que está se tonando uma marca registrada do comediante.

Os ingressos são vendidos entre R$ 35 e R$ 70 mais taxa e podem ser adquiridos no site da Mega Bilheteria, onde podem ser encontradas mais informações. O Teatro Aspro está localizado na rua Joaquim Dias de Oliveira, 22, Vila dos Remédios, em Osasco.

Serviço

Matheus Ceará em Osasco /

Quando: 22/01 – Sábado, às 21h /

Onde: Teatro Aspro (Vila dos Remédios)

Ingressos:Mega Bilheteria