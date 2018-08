McDonald’s e AccorHotels associam-se ao SinHoRes Osasco – Alphaville e Região

Nesta semana, o Sindicato Patronal de hotéis, bares, restaurantes e similares, SinHoRes Osasco – Alphaville e Região, anunciou a inclusão de duas grandes empresas no quadro de associados da entidade. O McDonald’s, maior rede de Fast Food do mundo, se filiou ao sindicato e passa a usufruir de todas as vantagens associativas oferecidas. No setor de hotelaria, o SinHoRes filiou também a rede de hotéis Accor, maior rede de hotelaria do Brasil e a 6ª maior do mundo.

Para o presidente do SinHoRes, Edson Pinto, as associações de grandes empresas ao sindicato acontecem devido à credibilidade do trabalho desenvolvido pela entidade. “Nos desmembramos do SinHoRes São Paulo amigavelmente e fomos reconhecidos por ato no Ministério do Trabalho em março de 2017. Desde então, trabalhamos e criamos estratégias para o desenvolvimento do setor de gastronomia, hospitalidade e turismo nas cidades de nossa base, além de monitorar, constantemente, as Câmaras Municipais e as Atividades Parlamentares em Brasília para nos anteciparmos e evitarmos a aprovação de projetos contrários aos interesses institucionais do SinHoRes ou que sejam inaplicáveis ao setor. A abertura do diálogo respeitoso com o sindicato laboral na elaboração da Convenção Coletiva de Trabalho é outro ponto estratégico para a defesa da categoria econômica”, afirmou Edson. Hoje, o SinHoRes representa cerca de 15 mil empresas que geram 100 mil postos de trabalho.

Além do trabalho que o SinHoRes Osasco – Alphaville e Região vem desenvolvendo, a entidade oferece diversos benefícios aos associados, como atendimento do Departamento Jurídico e Arbitral; consultoria em marketing, reforma e decoração, e projetos de acessibilidade; serviço de recuperação de recebíveis; além de descontos em entidades parceiras, como de segurança eletrônica, vigilância sanitária, concessionária, comunicação corporativa, seguro de vida obrigatório, suporte técnico e informática, criação de cardápio e sistema de detecção e alarme de incêndio sem fio.