Méqui Zap: McDonald’s oferece descontos exclusivos via WhatsApp

A Arcos Dorados, maior franquia independente do McDonald’s no mundo, acaba de lançar um novo canal de comunicação no Brasil: o Méqui Zap. A marca chega no aplicativo de mensagens WhatsApp para facilitar a rotina dos clientes.

A novidade já está disponível e, pela plataforma, o usuário terá acesso a cupons exclusivos para pedidos no Drive-Thru, balcão e totens dos restaurantes, recebendo o código e o QR Code na própria conversa. Também é possível descobrir qual a unidade mais próxima, conseguir um atalho para o cardápio completo e até ser encaminhado para o contato com o SAC ou para o aplicativo do Méqui.

“Nos apropriamos dos mais diversos canais digitais com o objetivo de melhorar constantemente a experiência do nosso consumidor e estreitar nossa proximidade com ele, por isso optamos por uma tecnologia que está presente no dia a dia de quase todos. E para oferecer um bom motivo para os usuários nos terem na lista de contatos, criamos promoções exclusivas para a plataforma”, comenta o executivo.

Para falar com o Méqui no aplicativo de mensagens, basta adicionar o número (11) 3230-3223 aos contatos. Depois que o cliente mandar um “Oi!”, o Méqui Zap interage de uma forma leve e divertida.