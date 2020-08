Vídeo de mulher quebrando obra de Romero Britto viraliza e agita web

Viralizou na internet um vídeo (assista abaixo) em que uma mulher aparece irritada com o artista plástico brasileiro Romero Britto e joga no chão uma obra do artista. As imagens agitaram a web e colocaram o nome de Romero nos assuntos mais comentados do Twitter, nesta sexta-feira (14).

“Nunca vá ao meu restaurante nem ofenda minha equipe, mas nunca. Eu te respeitava”, disse a mulher ao artista, que tentou segurar a obra, mas não conseguiu. No site de Romero, a peça está avaliada em US$ 360, cerca de R$ 1,9 mil reais.

O vídeo foi publicado no TikTok e já teve mais de 19 milhões de visualizações. Após a repercussão do vídeo, a mulher explicou o incidente. Segundo ela, Romero foi desrespeitoso e rude com um dos funcionários do restaurante que ela gerencia. A mulher decidiu então levar e quebrar a porcelana em um evento realizado pelo artista para que ele não distratasse mais os seus funcionários.

O artista plástico ainda não se pronunciou oficialmente sobre o caso, mas publicou, nesta sexta-feira (14), uma mensagem em ser perfil no Instagram: “No futuro, todo mundo vai ser mundialmente famoso por 15 minutos”, diz o texto, com diversos logos de redes sociais.

Na internet, as imagens provocaram reações de pessoas que defenderam a moça e daqueles que saíram em defesa do artista. “Espero que o Romero Britto reflita sobre a importância de respeitar o trabalho das pessoas. A expressão no rosto dele, ao ver sua obra no chão, deve ter sido a mesma da moça ao saber que ele tratou mal seus funcionários”, disse um internauta.

O episódio também virou meme e divertiu os internautas: