Meritor abre inscrições em Osasco para curso gratuito que capacita jovens em produção industrial

A Meritor, principal fornecedora de eixos e sistemas de drivetrain para veículos comerciais na América do Sul, abriu as inscrições para mais uma edição do Programa Formare. Desenvolvido em parceria com a Fundação Iochpe, o projeto é destinado aos jovens de baixa renda com objetivo de capacitá-los e inseri-los no mercado de trabalho. As inscrições são presenciais e os interessados devem comparecer na portaria da sede da Meritor, no Centro de Osasco, até esta sexta-feira (31).

Podem se inscrever jovens de 16 a 18 anos que estejam cursando o 3º ano do ensino médio neste ano ou concluído em 2019 na rede pública. Os selecionados terão durante três trimestres aulas de assistente de produção industrial, vão aprender como funciona o processo produtivo dos eixos, e ao final, receberão um certificado de conclusão reconhecido pelo MEC (Ministério da Educação e Cultura).

O curso ocorrerá na unidade de Osasco, contará com 20 novos alunos e a cada três meses, todos passarão por avaliações para verificar seu desempenho. “Não avaliamos apenas o desempenho dos alunos no Formare, mas também na escola regular, afinal queremos que esses jovens tenham boa formação para começarem suas carreiras com o pé direito”, explica a diretora de Recursos Humanos, Nathalia Molina.

A engenheira de Qualidade da Meritor, Marília Ribeiro é um exemplo de como o Formare contribui com o estabelecimento da carreira. Formanda da primeira turma do projeto, em 2006, Marília fez o curso porque enxergou nele uma oportunidade que iria beneficiá-la no futuro, pois iria adquirir experiência para conseguir um emprego. “Quando vi a descrição do curso achei que seria bom porque se encaixava perfeitamente onde eu tinha gaps. Adorei o curso, aproveitei cada momento e ele contribuiu muito para a formação da minha carreira”, diz.

Marília afirma que o Formare foi muito importante para sua carreira. “Estou na Meritor há muitos anos porque o projeto me abriu portas. Depois dele consegui fazer minha graduação, tive diversas oportunidades dentro da organização e realizei sonhos profissionais, tudo por conta do Formare”, conta Marília, que foi contratada pela Meritor logo após terminar o curso.

O Formare está em sua 13ª edição e já formou 225 estudantes, dos quais 21 já foram contratados pela companhia. Segundo Nathalia o programa permite que a Meritor exerça um papel importante na sociedade ajudando jovens de baixa renda a receberem uma qualificação profissional e conquistarem um espaço no mercado trabalho. “Um exemplo disso é que atualmente temos cinco ex-alunos do Formare que estão trabalhando em empresas terceirizadas da Meritor”, aponta Nathalia.

“Todos que tiverem interesse no Formare façam a inscrição e aproveitem essa oportunidade de ouro. Estude para a prova e acredite no seu potencial. Você pode mais que imagina e o Formare vai te mostrar isso, como aconteceu comigo”, finaliza Marília.

O Programa Formare conta ainda com a colaboração de funcionários da empresa que atuam como educadores voluntários e compartilham sua experiência profissional e pessoal com os jovens.

Serviço

Local de Inscrição: Av. João Batista, 825 – Osasco (portaria da empresa)

Data: até 31/1