Metalúrgicos distribuem 1 tonelada de alimentos para famílias carentes em Osasco e Cotia

A diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e Região entregou mais de uma tonelada de alimentos entre famílias do Rochdale, em Osasco, e duas instituições assistenciais de Cotia. Essa foi a primeira etapa de distribuição dos alimentos arrecadados por meio da Campanha “Metalúrgicos Contra a Fome”, que conta com o apoio de pessoas físicas, empresas e instituições.

No Rochdale, 47 famílias foram beneficiadas nesta quarta-feira (19). Juntas, receberam 705 kgs de alimentos. De acordo com a entidade, o bairro foi escolhido por estar entre aqueles que reúne mais moradores em situação de vulnerabilidade social.

“Passamos por um momento desafiador no nosso país, de pandemia, de redução de renda, de desemprego, de aumento da pobreza. Sem políticas públicas de distribuição de renda, muitas pessoas estão passando necessidades. Nossa campanha começou a arrecadar doações no final de abril e já conseguiu ajudar muitas pessoas neste momento tão difícil”, afirma o presidente do Sindicato, Gilberto Almazan.

Já em Cotia, 300 kgs de alimentos foram distribuídos na quinta-feira (13). A Casa do Cuidador, em Caucaia do Alto, é uma das instituições contempladas. Ela auxilia idosos em situação e vulnerabilidade por meio de acolhimento, vivencia familiar.

A segunda instituição assistida foi a Associação Filantrópica Esportiva das Brotas, AFEB, também localizada em Caucaia. Ela realiza trabalhos religiosos, sociais, educativos, esportivos e recreativos voltados para crianças e jovens.

“A campanha “Metalúrgicos contra a Fome” é muito mais que doar alimentos, é doar carinho, atenção e o tempo de vida para ajudar ao próximo viver melhor. Quem tem fome, tem pressa. Quem pratica solidariedade colhe felicidade”, destaca o diretor Alex da Força, que representou a diretoria do Sindicato nas distribuições dos alimentos nas entidades.

Contribua com a campanha Metalúrgicos Contra a Fome:

Nos próximos dias, o Sindicato vai distribuir ainda mais alimentos em bairros e instituições de Osasco e região. Isto porque a Campanha continua até 31 de maio e conta com uma rede de apoio que acredita no poder da solidariedade. “Queremos ajudar ainda mais famílias e instituições sociais, e contar com a colaboração de empesas, entidades e pessoas que têm condições de somar esforços na luta contra a fome”, reforça o secretário-geral do Sindicato, João Batista.

Os alimentos podem ser levados à sede do Sindicato, na rua Erasmo Braga, 307, Presidente Altino, em Osasco e nas subsedes de Cotia (avenida Prof. Joaquim Barreto, 316, no Centro) e Taboão da Serra (rua Ribeirão Preto, 397, na Vila Iasi).

No caso de empresas e entidades que queiram contribuir com a campanha, representantes do Sindicato podem retirar a doação no local. Mais informações podem ser obtidas por meio do telefone (11) 3651-7200 ou via WhatsApp (11) 96078-0209.

