Menino autista de 8 anos vivia em canil e era dopado por mãe e avó

Uma criança autista, de 8 anos, foi resgatada pelo Conselho Tutelar em um canil dentro da própria casa. O caso aconteceu em Belford Roxo, no Rio de Janeiro.

De acordo com as investigações da Polícia Civil, o menino vivia dopado com calmantes. A mãe, de 27 anos, e a avó, de 62, foram presas em flagrante e vão responder por tortura, maus tratos e cárcere privado.

Os agentes chegaram ao endereço após denúncias anônimas. Segundo relatos, o menino era mantido em um espaço do lado de fora da casa, que tinha menos de dois metros quadrados. Quando ia para dentro de casa, ficava preso dentro de uma lata de lixo. Há ainda relatos de que o menino ficava sem comer e beber água por horas.

Na mesma casa viviam outras três crianças com idades entre 3 e 10 anos. Todas elas, incluindo menino autista foram levados ao hospital e, após alta, encaminhados ao Conselho Tutelar.

O juiz Rafael Rezende, da 1ª Vara Criminal de Belford Roxo, afirmou que o menino autista foi encontrado desnutrido, com falhas no cabelo, dentes escuros, com cicatrizes arredondadas e em estado de pânico.

Já a mãe e a avó cumprem prisão preventiva desde quarta-feira (19). De acordo com o magistrado, elas podem pegar pena superior a 15 anos.

