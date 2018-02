Metalúrgicos protestam contra a reforma da Previdência

Nesta segunda-feira (19) marcada por protesto na região de Osasco contra a reforma da Previdência, cerca de 5 mil metalúrgicos de empresas como Meritor, Albras, Prodec, New Oldany, Dinatécnica, entre outras, cruzaram os braços e atrasaram a entrada no trabalho, em defesa do direito à aposentadoria.

A avaliação é de que se o governo mexer mesmo nas regras, a aposentadoria vai ser inviabilizada para a maioria dos brasileiros. “Já trabalho em metalurgia há 30 anos, agora querem aumentar o tempo para eu me aposentar?”, quationou um metalúrgico da Meritor.

“Se marcar a votação, vamos à greve. E isso pode acontecer de um dia para o outro”, avisou o secretário-geral do Sindicato, Gilberto Almazan.

Além das manifestações em portas de fábrica, os metalúrgicos de Osasco também participaram de panfletagens nas estações da CPTM de Jandira, Osasco, Carapicuíba, Itapevi, Barueri e Presidente Altino e de protestos nas unidades do INSS na região. No período da tarde, a categoria participou do ato na Avenida Paulista.