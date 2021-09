Miss Osasco Mirim já arrecadou 1 tonelada de alimentos e lança projeto em parceria com a Câmara

Ester Pellegrini Amâncio, de apenas 6 anos, representará a cidade de Osasco no concurso Miss São Paulo Mirim Unificado, no dia 26 de setembro, em São Bernardo do Campo. Moradora do Jaguaribe, a pequena se destaca também pelo espírito solidário e a vontade de ajudar o próximo: durante a pandemia ela já arrecadou mais de uma tonelada de alimentos para pessoas em situação de vulnerabilidade.

publicidade

Filha caçula de Veronyca de Andrade Pellegrini e Renato Amâncio da Silva, e irmã de Davi Pellegrini, de 9 anos, Ester ingressou no ramo da moda e beleza aos 3 anos de idade. Desde o início, a família costumava realizar ações para arrecadar brinquedos. Com a pandemia, decidiu arrecadar alimentos. “Ela sempre foi apegada ao mundo da moda e entende, desde muito pequena, que sua missão é usar a sua beleza com o propósito de fazer o bem e ajudar outras pessoas, como sempre gostou de fazer”, explica Veronyca, ao Visão Oeste.

Ester conta com o apoio da Associação Camila, instituição localizada no Jardim Conceição que atua em Osasco com o objetivo de promover direitos sociais, desenvolvendo processos educativos com a chamada Cultura de Paz. “Não para de chegar doações aqui no nosso apartamento. As pessoas gostam dela e acabam ajudando. Então, a associação vem, recolhe essas doações e nos ajuda com a distribuição desses alimentos”, continua.

publicidade

Além dos alimentos, Veronyca afirma que no início da pandemia, pediu para a avó de Ester costurar máscaras de proteção, que também foram doadas para pessoas carentes. A Miss Osasco Mirim também participa da Campanha de Agasalho realizada no município e já visitou o prefeito Rogério Lins (Podemos) para apresentar seu projeto social e falar sobre o concurso.

A mãe da osasquense diz que ao longo desses três anos de trajetória da filha, criou uma rede de apoio a qual é muito grata. “Hoje, a Ester tem vários parceiros que a apoiam nessa jornada. Um desses parceiros é o salão Harulk, onde ela se prepara para fotos e eventos. Já a Petit Divas o Ateliê Mariah são responsáveis pelas roupas”, diz. “Agradecemos a agência Lumega, responsável pelo Miss São Paulo, por acreditar em nossa pequena, obrigada pelo apoio e carinho”, completa.

publicidade

Projeto em parceria com a Câmara de Osasco

Na última sexta-feira (3), Ester Pellegrini esteve na Câmara Municipal de Osasco, onde conheceu os vereadores e um pouco do trabalho do Legislativo. Acompanhada por sua mãe, a pequena apresentou o trabalho social que desenvolve na cidade aos vereadores Josias da JUCO (PSD), Lúcia da Saúde (Podemos) e Laércio Mendonça (PSD).

Na oportunidade, Josias da JUCO lançou um novo projeto social. O parlamentar mobilizará a Câmara Municipal para arrecadar portes de armazenamento de leite materno, com o objetivo de auxiliar muitas mães que não conseguem colher leite pela falta de recipientes adequados.

Após lançar o desafio, Josias desejou sorte à Miss Osasco Mirim no concurso do próximo dia 26. “Fiquei muito feliz com a visita da Ester. Aproveitei para aconselhá-la a continuar sendo uma boa filha e uma boa estudante. Que Deus possa iluminar o caminho dela. Tenho certeza que essa menina vai longe, pela dedicação, pelo carinho, pelo amor e, principalmente, pela simplicidade com que se apresentou para a gente”, disse.

Além da solidariedade, os preparativos para o concurso estadual estão a todo vapor. A ansiedade também começou a acompanhar a rotina de Ester, que inclui atividades escolares, aulas de ballet e produção de fotos e vídeos para o concurso e as redes sociais. Caso ela conquiste o título, representará Osasco e o estado de São Paulo no Miss Brasil Mirim Unificado e depois, o Miss Universo.