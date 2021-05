Morador do Jardim São Pedro, em Barueri, ganha R$ 100 mil na Nota Paulista

Um morador do Jardim São Pedro, em Barueri, está entre os dez sorteados para receber R$ 100 mil no sorteio de maio da Nota Fiscal Paulista, do governo do estado.

publicidade

O prêmio principal, de R$ 1 milhão, foi para um morador de Mogi das Cruzes. Outros quatro consumidores foram premiados com R$ 500 mil, dois da Capital paulista um de Mongaguá e outro de Santos.

Além disso, foram sorteados 15 contribuintes para prêmios de R$ 50 mil, 20 de R$ 10 mil, 50 de R$ 5 mil e 500 prêmios de R$ 1 mil.

publicidade

Concorreram os cadastrados que efetuaram compras em janeiro de 2021 e solicitaram a inclusão do CPF/CNPJ no documento fiscal. No total, foram sorteados 655 prêmios que totalizam R$ 6,7 milhões.

O resultado está disponível no site portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/nfp. Para verificar, basta acessar o sistema com o CPF e senha cadastrada e clicar na aba Sorteios > Visualizar Sorteios >Sorteio nº 150.

publicidade

Como concorrer na Nota Fiscal Paulista:

Para concorrer, o consumidor que pede a Nota Fiscal Paulista deve se cadastrar no site do programa e aderir ao regulamento. As adesões até o dia 25 de cada mês permitem a participação já no mês seguinte. Uma vez feito o aceite às regras dos sorteios, não há necessidade de repetir a adesão, que vale para todas as extrações. Cada R$ 100 em compras dá direito a um bilhete eletrônico para disputar aos prêmios.

DIA DE FÚRIA// Motoboy destrói restaurante em que trabalhava, em Barueri