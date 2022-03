Moradores de Carapicuíba atingidos por enchentes podem ter isenção do IPTU

Os vereadores de Carapicuíba aprovaram, na noite desta quinta-feira (3), o projeto de lei que concede a isenção ou remissão do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) sobre imóveis que tenham sido atingidos por enchentes e alagamentos neste ano.

O projeto de lei 2.948/2022 é de autoria do vereador Antônio Beserra (PL). Após ter sido aprovado na Câmara Municipal de Carapicuíba, o texto segue para as mãos do prefeito Marcos Neves (PSDB). Para virar lei, precisa ser sancionado pelo chefe do Executivo.

