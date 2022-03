Começa nesta segunda-feira prazo de entrega da Declaração do Imposto de Renda

Nesta segunda-feira (7), a partir das 8h, os contribuintes já poderão baixar os programas para preenchimento e envio da Declaração de Imposto de Renda de 2022 (ano base 2021).

publicidade

Estão obrigados a apresentar a declaração anual aqueles que receberam rendimentos tributáveis cuja soma foi superior a R$ 28.559,70 e, em relação à atividade rural, quem obteve receita bruta em valor superior a R$ 142.798,50, entre outros.

O prazo de envio termina às 23h59 do dia 29 de abril. Após esta data, o contribuinte que apresentar a declaração receberá multa pelo atraso. O Secretário Especial da Receita Federal, auditor-fiscal Julio Cesar Vieira Gomes, afirma que a expectativa é de que 34,1 mil declarações sejam enviadas até o final do prazo.

publicidade

Entre as novidades deste ano, estão o acesso ampliado à declaração pré-preenchida (a partir de 15 de março) por meio de todas as plataformas disponíveis e o recebimento da restituição e o pagamento de DARF via PIX. A declaração pré-preenchida poderá ser obtida também por meio de autenticação no portal único Gov.br em conta com nível Ouro ou Prata (é possível acesso ao portal único com certificado digital, que torna a conta em nível ouro).

O formulário para a declaração estará disponível para tablets e smartphones por meio do aplicativo “Meu Imposto de Renda”, disponível nas lojas de aplicativos Google Play, para o sistema operacional Android, ou App Store, para o sistema operacional iOS; e nos computadores pessoais por meio do PGD IRPF 2022, disponível no site da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB): www.gov.br/receitafederal/pt-br.