Domingo tem jogo beneficente no estádio do Rochdale, em Osasco

O Grêmio Osasco realiza um jogo beneficente na manhã deste domingo (6), no estádio José Liberatti, no Rochdale. O evento é aberto ao público e o ingresso é um 1kg de alimento não-perecível, que será destinado à instituições que atendem famílias carentes em Osasco.

publicidade

Às 9h haverá um jogo preliminar com a equipe de atletas com síndrome de Down sub-21 de Ponte Preta e Juventus. No jogo principal a disputa será entre Amigos do Grêmio Osasco/Serel e Celebridades FC, com as presenças do prefeito Rogério Lins e secretários municipais.

No evento, será anunciada uma parceria com a CBDI e ABRAAC para montar uma equipe de futebol para atletas com deficiência intelectual.

publicidade

Entre os convidados estão integrantes do grupo Katinguelê, Fernando Monstrinho, do Raça Negra, Giba Pignatti, ator e modelo e os ex-jogadores Vander Carioca, José Moretti e Esquerdinha.

Será obrigatório o uso de máscara, além da apresentação do RG e a carteirinha de vacinação contra a covid-19, assim como seguir todos os protocolos sanitários.

publicidade

Caso o torcedor não tenha completado o seu ciclo vacinal, deverá apresentar um teste PCR contra a covid-19, com resultado negativo realizado até 48 horas antes do jogo ou resultado negativo de teste antígeno com 24 horas de antecedência.