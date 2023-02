Moradores de Carapicuíba curtem “piscina natural” e vídeo viraliza: “por isso que homens vivem menos”

Viralizou nas redes sociais um vídeo no qual dois moradores de Carapicuíba aparecem levando cadeiras de praia para tomar o maior banho em uma “piscina natural” que se formou após as fortes chuvas dos últimos dias. O vídeo foi publicado ontem (9) por Evandro de Jesus no TikTok e já tem milhares de visualizações.

As imagens foram gravadas num trecho da Estrada Egílio Vitorello, no Jardim Angélica. Os protagonistas, Nando e Rafão Cabeleireiro, que moram no bairro, aparecem se divertindo ao som de “Zona de Perigo”, nova música do cantor Léo Santana.

Moradores de Carapicuíba tomam banho em “piscina natural” após as chuvas e vídeo voraliza nas redes sociais. pic.twitter.com/FojuOCNzzV — Visão Oeste (@visaooeste) February 10, 2023

Evandro, que viveu por 30 anos no Jardim Angélica, disse ao Visão Oeste que os temporais não causam muitos alagamentos nesse bairro, mas “todas as chuvas formam essa piscina natural” no local onde as imagens foram registradas. Ele contou que seus amigos Nando e Rafão gravaram tudo e ele fez a montagem e publicou o vídeo.

As imagens têm repercutido muito nas redes sociais: “Pelo menos estão se divertindo”, comentou um internauta. “Por isso que os homens vivem menos”, disse outro. “Esse é o meu país Carapicuíba”, comentou outro. “Bom é que cria anticorpos”, disse outro internauta.

E teve quem se preocupasse com a saúde dos rapazes, mas esses logo foram “acalmados”. “Para o pessoal que está falando de leptospirose, conheço os meninos e eles são vacinados semanalmente com bastante álcool, então podem ficar tranquilos”, escreveu um internauta. “Ah, então estão protegidos”, brincou outro.

“Mano, os caras não fizeram isso, não”, disparou um internauta. “Até agora não estou acreditando nisso”, escreveu outro. “A palavra limites vocês não conhecem, certeza”, disse outro.