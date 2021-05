Mr. Cheney chega a Osasco com loja no SuperShopping

A primeira unidade da rede Mr. Cheney em Osasco foi inaugurada no SuperShopping. A marca é conhecida pelos cookies de diferentes sabores e traz um cardápio de dar água na boca para os fãs de culinária americana.

publicidade

A Mr. Cheney foi criada pelo casal Lindolfo e Elida Paiva e seu amigo americano Jay Cheney em 2005, no bairro da Casa Verde, em São Paulo. Com foco nas delícias da culinária dos Estados Unidos, a marca conquistou o paladar do público com os queridinhos cookies e tem muito mais delícias no seu cardápio, como as panquecas, os cheesecakes, cafés gelados, milkshakes, sodas e brownies.

O ambiente garante o conforto dos clientes em um ambiente aconchegante com mesas e cadeiras dentro da loja, além de seguir todas as medidas sanitárias, como distanciamento, uso obrigatório de máscaras, álcool em gel e controle na entrada.

publicidade

“Preparamos muitos outros lançamentos que estão para chegar até o final do ano e sabemos que as famílias vão aproveitar muito”, diz Jéssica Zanela, gerente de Marketing do SuperShopping Osasco.