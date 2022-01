Mulher dá facada no companheiro durante briga em Osasco

Uma mulher foi detida pela Polícia Militar após ferir o companheiro com golpes de faca durante uma discussão, no Jardim Bela Vista, em Osasco. O caso aconteceu na tarde desta terça-feira (4).

A equipe do 14º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano foi acionada via COPOM para atender uma ocorrência de agressão por volta das 16h45, na avenida Analice Sakatauskas.

Aos policiais, o homem contou que a mulher partiu para cima dele e disferiu as facadas durante uma briga do casal. A vítima, que foi atingida no tórax e na mão direita, foi encaminhada ao Pronto-Socorro do Jardim D’Abril e liberada em seguida.

Já a mulher, que estava no local do crime, foi detida e encaminhada ao 6° DP de Osasco, onde o caso foi registrado como tentativa de homicídio e lesão corporal.