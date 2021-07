Mulher some, é encontrada em área de mata em Osasco e diz que se isolou por medo da covid

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Osasco encontrou uma mulher na região de mata, que fica dentro de um restaurante arborizado, na Vila Yara, na noite deste domingo (25). Ela estava desaparecida desde a tarde.

publicidade

Aos guardas, a mulher disse que se isolou na mata porque estava com medo de ser contaminada com a covid-19. Ela foi encontrada em meio às árvores e estava deitada no chão, segundo a GCM.

A equipe conseguiu convencê-la a deixar o local e entrou em contato com família, que estava desesperada atrás dela. Assim que os familiares chegaram ao estabelecimento, a levaram ao hospital.

publicidade

EM OSASCO// Homem é flagrado pela GCM ao dar tapa no rosto de criança e vai parar na delegacia