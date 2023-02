“Multa nele!”: Motorista flagrado jogando entulho na rua é autuado em Osasco

O condutor de um veículo foi autuado após ser flagrado ao descartar entulho de forma irregular, em Osasco. O caso aconteceu na manhã de segunda-feira (13), no bairro Cipava.

O descarte irregular foi registrado por uma câmera de monitoramento do COI, na travessa da avenida Álvaro Alvim com a rua Luís Antônio Padrão.

A placa do veículo foi identificada e o motorista foi autuado, de acordo com o prefeito Rogério Lins. “Tentamos de outras formas, sempre conscientizando sobre as consequências coletivas [do descarte irregular de lixo e entulho], mas, infelizmente, alguns só entenderão assim!”, escreveu, nas redes sociais.

“Estamos enfrentando fortes períodos de chuvas. Precisamos da colaboração de todos! Não jogue lixo nas ruas!”, completou o prefeito de Osasco.