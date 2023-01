Museu Municipal de Barueri será restaurado

O Museu Municipal de Barueri, instalado num casarão histórico que tem mais de 100 anos, será restaurado. As obras serão coordenadas pela Secretaria de Cultura e Turismo e executada pela Secretaria de Obras.

Um dos poucos museus exemplares da arquitetura do século XX, o Museu Municipal, transformado do antigo “casarão” do então Belo Vale (atual Jardim Belval), receberá restauração de pisos, portas e caixilhos, ferragens e soleiras em madeira. O Museu fica na avenida Henrique Gonçalves Baptista, 359.

O projeto prevê a restauração também dos tijolinhos, substituição de telhado de barro, um elevador interno e pintura de compartimentos do prédio. A restauração tem como princípio manter os aspectos originais da construção.

O Museu Municipal tem dois pisos, recepção e administração. Possui um acervo fixo e todas as salas para exposições, com espaços para apresentações musicais, de dança, sessões de cinema, feiras, encontros artísticos, palestras e outras ações culturais.

História

O casarão foi construído em 1920 na área onde era uma fazenda de Teófilo Maciel. O prédio foi comprado pela Prefeitura de Barueri em 1992 e transformado em Biblioteca Municipal, sem alterar as suas características originais.

Em março de 2000 foi assinado o decreto nº 4.580, que transformou o local em Museu e Arquivo Municipal. Em 2009, o Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Cultural de Barueri (Comphic) pediu e foi aprovado o tombamento do imóvel, através do Decreto nº 6.626.

Hoje o Museu Municipal tem um acervo que conta a história de Barueri, a origem da cidade com o aldeamento jesuíta ainda no século XVI, passando pela organização e estruturação do povoado, até a emancipação político-administrativa, ocorrida em 26 de março de 1949, além do rápido processo de urbanização e crescimento a partir dos anos 1970.