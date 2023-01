Justiça condena Xuxa a pagar R$ 65 milhões de indenização a empresário

A Justiça do Rio de Janeiro determinou que a Xuxa Promoções e Produções, empresa de Xuxa Meneghel, pague R$ 65 milhões a empresário que a acusou de apropriação de seu trabalho. Ainda cabe recurso da decisão.

As informações são do portal “Notícias da TV”. De acordo com o portal, o empresário Leonardo Soltz entrou na Justiça contra a empresa de Xuxa em 2004. Na ação, ele afirma que é o criador dos personagens da “Turma do Cabralzinho” e que a apresentadora teria copiado o trabalho sem autorização quando lançou o projeto “Turma da Xuxinha descobrindo o Brasil”.

Ainda segundo o “Notícias da TV”, ambas as partes chegaram a entrar em um acordo inicialmente, mas o caso acabou na Justiça. Após quase duas décadas, a juíza Flávia Viveiros de Castro entendeu que a Xuxa Promoções e Produções usou a criação de forma indevida após acatar uma decisão por parte de peritos.

A defesa de Xuxa tentou questionar o parecer, mas a magistrada não acatou as alegações e determinou o pagamento de R$ 65 milhões em indenização ao empresário. Xuxa pode recorrer. A assessoria da apresentadora informou ao G1 que não comenta assuntos judiciais.