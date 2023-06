Mutirão Amor por Osasco leva serviços de zeladoria para região do Jardim Veloso

O Mutirão Amor por Osasco vai atender os bairros do Jardim Veloso, Bandeiras e Padroeira nesta semana.

No mutirão, a Prefeitura leva serviços de zeladoria como poda de árvores, limpeza de bocas de lobo, roçagem, remoção de entulho, entre outros para os bairros.

Nesta ação, a Prefeitura de Osasco também está levando uma carreta móvel com representantes da administração pública para receber as demandas dos três bairros. O gabinete móvel está estacionado em frente ao Terminal de Ônibus do Veloso, na esquina entre a Avenida Benedito Alves Turíbio com a Rua Giuseppe Sacco, até o dia 17, das 9h às 16h, recebendo sugestões e demandas dos moradores.

A reunião da Prefeitura com os moradores dos bairros será hoje (5), às 19h, na CEMEI Senador José Ermírio de Moraes (Rua Dr. Luis Antônio Monteiro, 151, Jardim Veloso).