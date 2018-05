Não há mais combustível em postos de Osasco

Com o desabastecimento provocado pela greve dos caminhoneiros, praticamente não há mais combustível nos postos de Osasco. Os reservatórios secaram na grande maioria dos estabelecimentos que funcionavam com longas filas desde ontem.

Nas redes sociais, internautas pedem informações sobre postos em que ainda há combustível, mas a maioria absoluta dos comentários é de pessoas que também já não encontram mais postos funcionando.

Ao longo da Avenida dos Autonomistas, apenas um posto, na esquina com a rua Diogo Antônio Feijó, no Km 18, funcionava por volta das 9h de hoje, com fila que dava a volta no quarteirão.

O desabastecimento é causado pela greve dos caminhoneiros, que paralisa estradas por todo o país contra a alta no preço dos combustíveis.

Apesar de o governo Temer ter anunciado um acordo com representantes da categoria na noite de ontem, os caminhoneiros mantiveram a greve nesta sexta.