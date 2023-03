“Nova entrada de Osasco pela Castello fica pronta neste ano”, diz prefeito Rogério Lins

As obras de construção do novo acesso de Osasco pela rodovia Castello Branco estão em ritmo acelerado e devem ser concluídas até o final deste ano. A informação foi divulgada na manhã desta segunda-feira (27) pelo prefeito Rogério Lins (Podemos).

“A nova entrada de Osasco pela Castello fica pronta este ano. As obras estão em ritmo acelerado, e com a conclusão, não teremos mais aquele trânsito para chegarmos à cidade”, garantiu Rogério Lins, nas redes sociais.

As obras foram iniciadas em abril do ano passado. Desde então, foram realizadas fases de concretagem, entre outras etapas das quais foram necessários alguns desvios pontuais no trânsito.

A nova alça visa desafogar o acesso atual, à esquerda, que sofre com os congestionamentos, principalmente em horários de pico. De acordo com o prefeito, após a conclusão das obras, a avenida Maria Campos não terá mais semáforos e o fluxo de veículos deve ficar mais fluido na região. Já “a antiga entrada permanecerá ativa pra quem for para Zona Norte”, completou.