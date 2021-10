Nova sede da 99, em Osasco, vai ocupar galpão de 30 mil m² inspirado nas startups do Vale do Silício

Desenvolvido originalmente para receber até 13 locatários, o empreendimento logístico Triple A da Bresco está em fase de obras avançadas e já tem sua área totalmente alugada para a empresa de tecnologia 99, que vai transferir sua operação da região da Berrini, em São Paulo, para Osasco. Arquitetura moderna e sustentável, espaços amplos e arejados, localização próxima a rodovias são os principais diferenciais do local com capacidade para receber até 1.500 funcionários.

As mudanças impostas pela pandemia tornaram os condomínios logísticos last mile cada vez mais atrativos, até mesmo para ocupações de escritórios modernos e que valorizam espaços de convivência para os colaboradores. O pé direito alto de 12 metros também permite uma maior circulação do ar e contribui para os novos protocolos de segurança.

O empreendimento Bresco Osasco foi projetado de forma a permitir esse tipo de adaptação, inspirado nas startups do Vale do Silício, resgatando um ambiente de campus, com áreas verdes, lazer, uso de bicicletas a outras facilidades, a exemplo do que já ocorre em diversos galpões last mile nos mercados mais desenvolvidos.

“A escolha de Osasco acontece porque a cidade se consolida cada dia mais como um grande centro de empresas de tecnologia no Brasil”, afirma Lívia Pozzi, Diretora de Operações da 99. “O empreendimento da Bresco, que será a nossa nova sede, entrega o que estamos buscando no momento: um espaço colaborativo para integrar e promover inovação entre as equipes de todos os negócios da empresa – 99, 99Food e 99Pay -, além de contar com uma estrutura completa, com instalações de lazer e desportivas, auditório e um estúdio de gravação.

Segundo Carlos Sisti, diretor de operações da Bresco, “nossos galpões e condomínios logísticos são flexíveis e pensados de acordo com as mais modernas tendências arquitetônicas, e com destaque às localizações, sempre de fácil acesso e próximos aos grandes centros urbanos”.

No caso da 99, a sede estará localizada próxima à Avenida das Nações Unidas, ao Rodoanel, Anhanguera e Bandeirantes. Além disso, serão implementados novos benefícios aos funcionários, como transporte gratuito 24 horas entre a sede e as estações de trem mais próximas.