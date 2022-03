Novo setor especializado em alergias realiza mais de 200 procedimentos por mês em Barueri

O novo setor de alergias do Centro de Diagnósticos Maria Mariano Meneghin, de Barueri, já realiza mais de 200 procedimentos por mês.

De 144 procedimentos feitos em outubro do ano passado, o equipamento, que está em fase final de implantação, contabilizou 177 em novembro, 181 em dezembro e 239 procedimentos em janeiro – mês considerado mais fraco em razão do período de férias.

A expectativa é que, após a reforma completa do espaço de 500 metros quadrados no segundo andar do Centro destinado ao setor de alergologia (ramo da medicina que diagnostica e trata doenças alérgicas), os procedimentos da área cheguem a mil exames mensalmente nas mais variadas especialidades.

Há exames para casos de alergias causadas por medicamentos, alimentos, insetos e alergias ocupacionais, de casos suspeitos de anafilaxia e das alergias de pele (urticárias, dermatites), além daqueles da área de otorrinolaringologia (sinusites, rinosinusites e otites).

O Centro de Diagnósticos de Barueri atende pacientes encaminhados pela rede de saúde do município. O local realiza, gratuitamente, mais de mil tipos de exames dentre os de imagem e laboratoriais.