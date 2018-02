O estoque de sangue do Hospital Antônio Giglio precisa de doações

O Hospital Antônio Giglio de Osasco está recebendo doação de sangue para completar o banco de sangue do hospital.

Você pode fazer a doação no Hospital Regional de Osasco ou no Hemocentro do Hospital das Clínicas. Será necessário informar que a doação atende a um apelo do HMAG.

Serviço:

Hospital Regional de Osasco

Local: Rua Ari Barroso, 355.

Local: Rua Altino, Osasco/SP

Horário: de segunda a sexta-feira, das 8 às 16h30, e aos sábados, das 8h às 16.

Hemocentro do Hospital das Clínicas

Local: Avenida Dr. Enéas Carvalho de Aguiar, 155

1° Andar, São Paulo / SP

Horário: de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e aos sábados, das 8h às 17h.