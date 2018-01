O polêmico ator Alexandre Frota arrisca lançar-se comentarista político na região

Na última segunda-feira, 15, o ator e apresentador Alexandre Frota estreou o programa “Autenticidade”, na TV Osasco.

Ex-marido da atriz Cláudia Raia, Frota teve participações em filmes, seriados e novelas até tornar-se protagonista de diversos filmes pornos. Agora ensaia virar comentarista político com a nova produção na região.

“Senhoras e senhores, o Brasil não aguenta mais o descaso com o povo brasileiro. Eu sei que quando venho aqui falar você me ouve porque sou autentico, verdadeiro, e falar a verdade neste país incomoda”, diz Alexandre Frota na abertura do primeiro episódio.

O Autenticidade é um programa de entrevistas que tenta abordar temas sociais, políticos e econômicos brasileiros. Ele mantém a linha “Revoltados Online”, posicionamento que recentemente fez de Frota uma espécie de referência para direita brasileira.

Além de Frota como apresentador e dos convidados, o programa ainda conta com a participação dos membros do canal “Jacaré de Tanga”, que atuam como repórteres.

O programa migrou da rádio, originalmente transmitido pela Rádio Da Cidade, para a TV e já está no seu segundo episódio.

Nas mídias sociais, o apresentador foi elogiado: “parabéns, Frota. Vamos mudar esse Brasil… Queremos intervenção militar já. Diga não à eleição… Selva!!!”, diz um seguidor.

Já outros seguidores aproveitaram os anúncios que Frota fez em sua página para tirarem sarro de seu programa: “vai concorrer com a lagoa azul na sessão da tarde. Papo reto. É isso ai Frota, futuro Ministro da Cultura”, escreveu um internauta; “fala merda”, comentou outro.

É possível acompanhar o programa Autenticidade pela TV Osasco; no canal 3 da NET; canal 22 da cabo NET; Canal 8 pelo Vivo Fibra; ou pelas páginas do Facebook e YouTube do apresentador.