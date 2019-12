Operário morre em desabamento de prédio em construção em Barueri

Um homem de 38 anos morreu no desabamento parcial de um prédio em construção no Centro de Barueri, nesta segunda-feira (16).

Nataniel Batista de Oliveira seria encarregado da obra. O corpo dele foi retirado do local por volta das 4h desta terça (17).

Outras seis pessoas foram atingidas com o desabamento: três não tiveram ferimentos, duas permanecem internadas em estado estável, uma com fratura no fêmur, e uma foi levada ao hospital e liberada após exames.

Segundo bombeiros que trabalharam no resgate das vítimas, o desabamento ocorreu no piso do segundo andar do edifício. (Com informações da TV Globo)