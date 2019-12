Grafiteiros transformam muros de Osasco em galerias de arte a céu aberto

Osasco teve dois muros transformados em galerias de arte a céu aberto com o trabalho de um grupo de grafiteiros no último fim de semana.

O primeiro a ser inaugurado no sábado (14) foi o paredão da empresa Belgo Bekaert Arames, no Centro. Já no domingo (15) foi a vez do viaduto Presidente Tancredo de Almeida Neves, no Jardim Piratininga, ganhar mais cor com a parceria entre Prefeitura e a Okamoto Arquitetura.

Entre as avenidas dos Autonomistas, João Batista e Marechal Rondon, o muro da Belgo Bekaert possui 2,800 m² e se tornou o maior painel de grafite de Osasco e o segundo maior do estado de São Paulo. O projeto que teve a coordenação artística de Dingos Del Barco, contou com a participação de 25 artistas locais e da região, e trouxe o tema meio ambiente com imagens da fauna e flora brasileira.

Segundo Éder Máximo, secretário da Cultura, a parceria entre poder público e iniciativa privada não tem custo para o município e tem o objetivo deixar a cidade mais alegre, com o convívio social melhor, além de impactar a vida de milhares de pessoas que diariamente passam nesses locais.

“Estamos há 73 anos em Osasco e essa parceria resultou num projeto deu visibilidade a Belgo e todos ficamos muito satisfeitos”, afirmou Marco Vidotti, gerente da Belgo Bekaert Arames.

Para comemorar a conquista, palhaços, apresentações de rap e de DJs animaram a festa e para a criançada ainda teve oficina de grafite.

Viaduto Tancredo Neves

“Fizemos uma parceria com a Okamoto Arquitetura, Corante Tintas, Colorgin e com 22 artistas da cidade e região para que muros que normalmente são alvos de pichações, recebam a arte do grafite, que traz uma mensagem de amor, de diversidade, valorização das culturas, dos povos, das minorias e meio ambiente. Fica bonito, colorido e todas as pessoas param para elogiar”, explicou o prefeito Rogério Lins.

O grafite deu vida nova aos 450 m² do viaduto Presidente Tancredo de Almeida Neves, no Jardim Piratininga, que liga os dois extremos da cidade.

A parceria, entre outras com a iniciativa privada voltada à cultura e entretenimento, se deu por meio do projeto “Oka Arrumando a Casa”, ação social do escritório de arquitetura que acredita que os espaços públicos devem gerar experiências positivas e que a integração entre sociedade, poder público e iniciativa deve caminhar em sintonia.

“Eu mesmo já fiquei algumas vezes parada no Viaduto Tancredo Neves, sem ter nada para olhar a não ser o cimento do viaduto. O fato de ter uma galeria a céu aberto já ‘quebra’ a rotina. Unimos os artistas e durante esse processo aprendi muito com eles. A cidade ganha muito com esse trabalho, todos ganham na verdade e ainda enriquecemos culturalmente a população”, disse Faviana Okamoto, arquiteta que desenvolveu o projeto.

Confira algumas imagens dos trabalhos: