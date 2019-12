Horóscopo do Dia | Previsões de hoje (17/12) para o seu signo

Horóscopo do Dia para esta terça-feira (17/12). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor:

Você é quem deve dar o primeiro passo, e é o que a pessoa espera para recuperar o tempo perdido entre os dois. Aja por iniciativa própria, como é a sua natureza sagitariana e que o ajudará a alcançar o coração de quem estava lhe dando prazos e mais prazos.

Dinheiro & Trabalho:

Não desperdice seu talento em certos negócios que você não deve começar agora. O estilo agora é ter paciência e perseverança para ganhar mais dinheiro quando surgirem as oportunidades pelas quais você… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Sagitário

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor:

Você precisa se aproximar do seu parceiro, saber mais sobre as necessidades dele. Um sentimento de ausência prolongada, apesar de uma aparente proximidade, começa a penetrar profundamente na alma dele, tome muito cuidado com essa situação.

Dinheiro & Trabalho:

Nada é alcançado se você não arriscar uma posição ou dinheiro. Hoje é bom para planejar estratégias econômicas, mas mantenha a calma nas finanças, a falta de paciência pode levar você a decisões erradas. Tudo… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Capricórnio

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor:

Simplifique sua vida em termos de amor. Nada precisa ser analisado ou compreendido sobre a pessoa em que você está emocionalmente interessado, mas que não mostra o mesmo interesse que você, o que não funciona, não funciona e ponto final.

Dinheiro & Trabalho:

É hora de conter certas despesas inúteis que não precisam prejudicar sua economia. A maneira como você investe seu dinheiro o ajudará a sair dos problemas que enfrenta. Não se distraia no trabalho, você pode cometer… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor:

Não tome nada como garantido no amor, seu parceiro exige uma atenção constante. Seu relacionamento pode ser tudo o que você sempre sonhou e muito mais, mas você terá que dar uma prioridade mais alta para que tudo funcione bem.

Dinheiro & Trabalho:

Seja guiado por sonhos e você terá a intuição necessária para saber como interpretá-los bem e ir para os lugares onde dinheiro e fortuna estão esperando por você, mesmo que pareça algo sem fundamento… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Peixes

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor:

Você está sentindo que as coisas não funcionam com seu parceiro. Ambos devem se perguntar o que aconteceu para chegar a essa situação, mas não permanecer sozinhos nas perguntas e sim partir paras propor soluções.

Dinheiro & Trabalho:

Não fique desapontado se as coisas ainda não estão conforme o planejado nas finanças. Mantenha o otimismo, ainda há coisas que você precisa fazer para obter os ganhos esperados e em um curto espaço… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Áries

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor:

Novo vigor, novas emoções que reforçam a união com seu parceiro. Ambos entenderam qual é a melhor maneira de alcançar um ao outro e tê-lo para sempre junto. Se você está solteiro, aprenda a contrastar suas fantasias com a realidade.

Dinheiro & Trabalho:

Crescimento financeiro, novos ganhos. Sua própria dinâmica pode levá-lo a uma outra realidade com novas perspectivas de negócios e excelentes rendimentos financeiros. A experiência acompanha você no campo… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Touro

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor:

Quem ainda não fecha completamente certos capítulos de seu passado, não se abre para novas opções no amor. Com relação a essa pessoa de mais idade, aja com cautela, você pode sair com feridas profundas se acreditar em tudo o que ela diz sobre o que sente por você.

Dinheiro & Trabalho:

No campo profissional, você quer largar tudo. O mais conveniente por enquanto será afastar-se para recuperar forças, para que você possa retornar com um ímpeto renovado. No trabalho, você deve ter informações… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor:

A vida lhe dará o que você precisa em termos de amor. Suas idéias e preconceitos do passado cairão, tudo será novo, tudo será visto de outra perspectiva. Apenas aproveite o que a vida lhe oferece no amor, não dê importância às coisas que não têm.

Dinheiro & Trabalho:

Nesses momentos, mais do que em outros, coloque sua intuição para trabalhar para tirar o melhor proveito das questões das finanças. Não gaste todo o dinheiro que chegar às suas mãos e você não terá problemas… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor:

Apesar de ter um parceiro, o ontem chama você, o passado deixou marcas em sua vida amorosa que você gostaria de reviver, mas que já não faz mais sentido. Valorize seu relacionamento atual, não se apegue a algo que, no final, não passa de uma miragem.

Dinheiro & Trabalho:

Seu signo atrai dinheiro e, nos próximos dias finais do ano, você o verificará mais uma vez. No trabalho, os obstáculos serão derrubados, tudo o levará ao triunfo. Continue lutando, como até agora porque a… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Leão

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor:

É melhor você levar as coisas com calma no amor. Essa pessoa vê tudo com uma perspectiva mais de aventura, de viver um amor passageiro e você aposta em algo como um compromisso mais sério. Cabe a você decidir o que mais lhe convém nesse momento.

Dinheiro & Trabalho:

Pense em termos de dinheiro a longo prazo. Concentrar-se apenas nas situações cotidianas, resolver problemas mínimos um após o outro, só fará você perder tempo e oportunidades para o futuro. Eventos não previstos… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Virgem

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor:

Compreensão, honestidade e boas intenções, a receita perfeita para o sucesso do seu relacionamento. Tudo o que você perdoa resultará em maior crescimento como casal, o coração nunca engana seus donos.

Dinheiro & Trabalho:

Quando se trata de ganhar dinheiro, concentre-se em aprimorar o que você já tem e funciona, depois você pode tentar obter sucesso com novas opções. Procure soluções reais e eficazes no trabalho. Sua experiência… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Libra

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor:

Precisa pedir perdão, seu parceiro vai entender. Seu relacionamento amoroso tem tanta força que permitirá sua continuidade mesmo em situações como essa, mas você abusa da sua boa sorte e da paciência dele. Tome cuidado.

Dinheiro & Trabalho:

Um leque real de possibilidades econômicas está se espalhando diante de você, mas muita disciplina e controle são necessários para tirar proveito delas à medida que chegam. A lua de hoje está em uma posição… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Escorpião

