Osasco 60 anos: coletivo Casaviva destaca munícipes que ajudam a cuidar da cidade

Para celebrar os 60 anos de emancipação político-administrativa de Osasco, o coletivo Casaviva lança, neste sábado (19), em sua página do Facebook, o segundo vídeo do projeto “Osasco: eu amo, eu cuido!”.

publicidade

Iniciativa divulga as boas práticas ambientais desenvolvidas por munícipes, instituições e empresas que promovem ações de conservação e proteção de áreas públicas na cidade. “Essa divulgação, por mais simples que pareça, além de dar maior visibilidade a ação e servir de inspiração a outras pessoas, também ajudam na conscientização de toda a comunidade”, diz Carlos Marx, idealizador do projeto e coordenador do coletivo Casaviva.

“Através do projeto ‘Osasco: eu amo, eu cuido!’, identificamos cidadãos que desenvolvem atividades voluntariamente há anos. São ações que vão desde limpeza de calçadas até recolhimento de móveis usados e entulhos, entregando em EcoPontos”, conta o coordenador.

publicidade

“Proteção e restauração da natureza, combate à poluição do ar, limpeza de córregos, revitalização de nascentes, diminuição e destinação correta dos resíduos domésticos, cuidado e proteção dos animais são algumas ações desenvolvidas por moradores e que mesmo pontualmente motivam outras pessoas a um novo olhar para a questão ambiental”, finaliza Carlos Marx.

Para saber mais sobre o Casaviva e o projeto, basta acessar a página do coletivo, nas redes sociais.